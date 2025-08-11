Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Governo de MT lamenta falecimento do desembargador do TJ Rondon Bassil Filho

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na madrugada desta segunda-feira (11.8). O magistrado tinha 75 anos e estava internado após sofrer um acidente de moto no mês de julho.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.