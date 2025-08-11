Governo de MT lamenta falecimento do desembargador do TJ Rondon Bassil Filho O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato...

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na madrugada desta segunda-feira (11.8). O magistrado tinha 75 anos e estava internado após sofrer um acidente de moto no mês de julho.

