Governo de MT lamenta falecimento do desembargador do TJ Rondon Bassil Filho
O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na madrugada desta segunda-feira (11.8). O magistrado tinha 75 anos e estava internado após sofrer um acidente de moto no mês de julho. Leia Mais em Momento MT:
