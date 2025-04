Governo de MT lamenta falecimento do jornalista Edivaldo Ribeiro O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do jornalista e radialista Edivaldo Ribeiro, aos 82 anos, neste domingo (13.4). Edivaldo...

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do jornalista e radialista Edivaldo Ribeiro, aos 82 anos, neste domingo (13.4). Edivaldo lutava contra um câncer no pulmão. O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes manifestaram pesar. “Recebemos há pouco a notícia do falecimento do jornalista Edivaldo Ribeiro, um ícone da comunicação mato-grossense. Sabemos da dor desse momento e pedimos que Deus, com sua misericórdia, seja o amparo para a família e os amigos diante dessa irreparável perda”, manifestaram.

