Governo de MT lamenta falecimento dos jornalistas Celso Machado e Anselmo Carvalho

O Governo do Estado de Mato Grosso manifesta profundo pesar pelo falecimento dos jornalistas Celso Machado, nesse sábado (16.8), e Anselmo Carvalho, neste domingo (17.8). Os profissionais marcaram a história da imprensa mato-grossense com compromisso e dedicação à comunicação, atuando na cobertura de notícias de Cuiabá e do interior do Estado. Suas trajetórias são reconhecidas por colegas de trabalho, familiares e pela sociedade em geral.

