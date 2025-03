Governo de MT lança Disque Extorsão contra facções criminosas e garante denúncias com sigilo absoluto O novo canal exclusivo para denunciar extorsões praticadas por facções criminosas, lançado nesta terça-feira (11.3), pelo governador... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h26 ) twitter

O novo canal exclusivo para denunciar extorsões praticadas por facções criminosas, lançado nesta terça-feira (11.3), pelo governador Mauro Mendes, garante sigilo absoluto aos cidadãos. O “Disque Extorsão contra Facções Criminosas”, disponível através do número 181 e no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), é uma ação do programa Tolerância Zero, instituído pelo Governo de Mato Grosso.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode ajudar a combater a criminalidade em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

