Governo de MT lança “Disque Extorsão contra Facções Criminosas” nesta terça-feira (11)

O Governo de Mato Grosso lança, nesta terça-feira (11.3), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, o serviço “Disque Extorsão contra Facções Criminosas”, para denúncias pelo telefone 181 e online, por meio do programa Tolerância Zero. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes, do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e da delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel. O novo canal é exclusivo para este tipo de serviço, permitindo denúncias anônimas, com sigilo garantido.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: