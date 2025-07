Governo de MT lança edital para concessão de bolsas de doutorado com foco em produtos tecnológicos A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) publicou novo edital com o objetivo de conceder até 30 bolsas de...

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) publicou novo edital com o objetivo de conceder até 30 bolsas de doutorado, com valor total de R$ 3,348 milhões, para estudantes regularmente matriculados em programas acadêmicos ou profissionais sediados no Estado e recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A iniciativa integra a Agenda Estratégica de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e visa fomentar pesquisas com potencial de geração de produtos tecnológicos.

