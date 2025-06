Governo de MT lança licitação para asfaltar e urbanizar distrito de Bom Jardim

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso lançou uma licitação para realizar uma série de obras de infraestrutura urbana no Distrito de Bom Jardim, localizado no município de Nobres. As intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização turística e à melhoria da qualidade de vida da população local.

