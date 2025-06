Governo de MT lança operação de combate aos incêndios no Pantanal

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso iniciará, nesta terça-feira (24.6), a operação integrada de combate aos incêndios florestais no Pantanal mato-grossense. O lançamento da operação será feito no aeródromo do Sesc Pantanal, em Poconé, às 9h30. A ação leva em consideração as condições climáticas, que apontam para estiagem severa nos próximos meses, conforme monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A operação será coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Secretaria de Estado de Segurança Pública.

