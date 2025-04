Governo de MT nomeia mais 52 novos policiais penais e agentes socioeducativos Cinquenta e dois novos servidores foram nomeados pelo Governo do Estado para os cargos de policial penal e agente de segurança socioeducativo... Momento MT|Do R7 12/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 12/04/2025 - 12h27 ) twitter

Cinquenta e dois novos servidores foram nomeados pelo Governo do Estado para os cargos de policial penal e agente de segurança socioeducativo da Secretaria de Justiça de Mato Grosso. As nomeações foram publicadas na edição de sexta-feira (11.4) do Diário Oficial do Estado. São 34 policiais penais masculinos e femininos e mais 18 agentes socioeducativos. O secretário de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, destacou que as nomeações demonstram o compromisso do Governo com a segurança pública e o enfrentamento à criminalidade em Mato Grosso.

