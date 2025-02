Momento MT |Do R7

Governo de MT paga salários de janeiro dos servidores nesta quinta-feira (30) Conforme o calendário de pagamento divulgado no início do ano pelo Governo de Mato Grosso, os salários dos servidores públicos estaduais...

Conforme o calendário de pagamento divulgado no início do ano pelo Governo de Mato Grosso, os salários dos servidores públicos estaduais, referentes ao mês de janeiro, serão pagos nesta quinta-feira (30.1). A folha líquida deste mês totaliza R$ 648,7 milhões, de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Saiba mais sobre como o pagamento reflete o compromisso do Governo de Mato Grosso com seus servidores consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: