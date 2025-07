Governo de MT põe fim à espera de 20 anos e entrega títulos definitivos para moradores do Residencial 8 de Março O Governo de Mato Grosso entregou, nesta terça-feira (15.7), 287 títulos definitivos às famílias do Residencial 8 de Março, no município...

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta terça-feira (15.7), 287 títulos definitivos às famílias do Residencial 8 de Março, no município de Várzea Grande. A solenidade foi realizada no Ginásio Poliesportivo Antônio Sotero de Almeida, no bairro Parque do Lago.

