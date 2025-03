Momento MT |Do R7

Governo de MT premia 31 municípios com melhores resultados no Imuniza Mais MT O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), premiará, nesta quinta-feira (20.3), 31 municípios que obtiveram...

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), premiará, nesta quinta-feira (20.3), 31 municípios que obtiveram as melhores performances de vacinação na terceira etapa do programa Imuniza Mais MT. No total, serão repassados R$ 6,4 milhões aos vencedores desta etapa.

Leia Mais em Momento MT: