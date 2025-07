Governo de MT proporciona oportunidades e dá poder à agricultura familiar”, afirma produtora de Tangará da Serra

A agricultora familiar Dalva do Nascimento, de Tangará da Serra, afirmou que o Governo de Mato Grosso tem, por meio de investimentos, oferecido oportunidades e contribuído com o desenvolvimento do segmento no Estado. “Quando jovem, era muito difícil ter acesso a implementos agrícolas e políticas públicas. Hoje é diferente. O Governo de Mato Grosso proporciona oportunidades, acredita e investe em nós. As associações estão mais organizadas, temos acesso a equipamentos, ao mercado, à capacitação e à informação. Principalmente, temos políticas públicas de ponta. Isso dá poder à agricultura familiar. É um processo real de impacto no setor”, afirmou Dalva.

Para saber mais sobre como o Governo de MT está transformando a agricultura familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: