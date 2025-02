Governo de MT prorroga prazo para inscrições no programa de residência técnica A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) prorrogou o prazo de inscrições para o programa de Residência Técnica do Governo...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) prorrogou o prazo de inscrições para o programa de Residência Técnica do Governo de Mato Grosso. Os interessados têm até 11 de fevereiro para se inscrever no programa. A retificação do edital de Residência Técnica Nº001/2025/Seplag foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (31.1).

