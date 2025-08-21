Governo de MT publica decreto com novas regras para os consignados O Governo de Mato Grosso publicou, nesta quarta-feira (20), o Decreto n° 1.630, que regulamenta a Lei nº 12.933/2025, que estabelece...

O Governo de Mato Grosso publicou, nesta quarta-feira (20), o Decreto n° 1.630, que regulamenta a Lei nº 12.933/2025, que estabelece limites e condições para as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus pensionistas, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Saiba mais sobre as novas regras e como elas impactam os servidores acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: