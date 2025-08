Governo de MT publica mais 144 nomeações do concurso público da Saúde O Governo de Mato Grosso publicou a nomeação de mais 144 profissionais classificados no concurso público da Secretaria de Estado de...

O Governo de Mato Grosso publicou a nomeação de mais 144 profissionais classificados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As nomeações podem ser conferidas no Diário Oficial desta quarta-feira (6.8). “É mais um chamamento de servidores para fortalecer nosso time da Saúde. Esses profissionais vão contar com estruturas adequadas, equipamentos e todos os materiais necessários para melhorar o atendimento prestado à população nas nossas unidades estaduais”, declarou o governador Mauro Mendes.

