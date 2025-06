Governo de MT publica mais 157 nomeações no concurso público da Saúde O Governo de Mato Grosso publicou a nomeação de mais 157 profissionais classificados no concurso público da Secretaria de Estado de... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h38 ) twitter

O Governo de Mato Grosso publicou a nomeação de mais 157 profissionais classificados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As nomeações podem ser conferidas na segunda edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira (5.6). “Esse é mais um de uma série de chamamentos que estamos fazendo para a Saúde funcionar cada vez melhor. Essa ação se soma aos grandes investimentos que temos feito para reformar e modernizar todas as unidades de Saúde, além da construção de seis grandes hospitais. Os novos profissionais vão contar com uma estrutura muito mais moderna e adequada para atender os mato-grossenses”, declarou o governador Mauro Mendes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: PF prende mulher com cocaína escondida em mala com fundo falso destinada ao Marrocos

