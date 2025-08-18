Logo R7.com
Governo de MT realiza 1º Encontro SER Família Habitação nesta quinta-feira (21) no Parque Novo Mato Grosso

O Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), realizará o 1º Encontro SER Família Habitação – Construindo Lares e Fortalecendo Famílias, nesta quinta-feira (21.8), a partir das 16h, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.

