Governo de MT realiza etapa de defesa dos projetos finalistas do 2º Prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas

O Governo de Mato Grosso realizou nos dias 25 e 26 de junho a etapa final do Prêmio Eficiência e Inovação. Durante dois dias, 44 equipes selecionadas entre mais de 400 inscritas apresentam suas práticas públicas a uma banca de jurados, no auditório Garcia Neto, no Palácio Paiaguás. Os três vencedores de cada categoria serão anunciados apenas na cerimônia de premiação.

