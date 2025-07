Governo de MT realiza formatura de 125 novos policiais civis nesta segunda-feira (07)

O Governo de Mato Grosso realiza, na segunda-feira (7.7), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, a formatura de 125 novos policiais civis. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes, do secretário adjunto de Segurança Pública, coronel PM Heverton Mourett, e da delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel.

Leia Mais em Momento MT: