Governo de MT realiza inaugurações e assina ordens de serviço em Porto Alegre do Norte e Confresa

O governador Mauro Mendes esteve nos municípios de Porto Alegre do Norte e Confresa, na manhã desta quinta-feira (27.06), para inaugurar obras de infraestrutura e educação, assinar ordens de serviço, firmar convênios e vistoriar a construção do Hospital Regional do Araguaia, em Confresa.

