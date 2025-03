Governo de MT realiza leilão para concessão de rodovias na bolsa de valores nesta sexta-feira (14)

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso realiza, nesta sexta-feira (14.3), às 13h (horário de Mato Grosso), na B3, Bolsa de Valores, a sessão pública do Leilão do Programa de Concessões Rodoviárias. Este é o primeiro leilão estadual no Brasil a utilizar o novo sistema eletrônico da B3, garantindo mais transparência e segurança ao processo.

