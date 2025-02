Governo de MT realiza workshop de comunicação pública e institucional

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), fará o “Workshop – Comunicação Pública e Institucional na Prática”, no dia 14 de fevereiro, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (23.1) até o dia 31 de janeiro (link do formulário de inscrição ao final da matéria). O workshop é gratuito e as vagas são limitadas.

Para mais detalhes e para garantir sua participação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

