Governo de MT reforça apoio à agricultura familiar com mais de R$ 700 milhões de investimentos Neste sábado (10.0), data em que se celebra o Dia do Campo, o Governo de Mato Grosso reforça seu compromisso com o fortalecimento da... Momento MT|Do R7 10/05/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 10h06 )

Momento MT

Neste sábado (10.0), data em que se celebra o Dia do Campo, o Governo de Mato Grosso reforça seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, um dos pilares da segurança alimentar e do desenvolvimento rural sustentável no estado. A ação conjunta da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empaer tem levado políticas públicas sólidas para homens e mulheres que vivem e produzem no campo.

Para saber mais sobre os investimentos e as políticas de apoio à agricultura familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

