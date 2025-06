Governo de MT repassa recursos e entrega equipamentos para Pronto Socorro de VG O Governo de Mato Grosso repassará R$ 15,5 milhões para a modernização do Pronto Socorro de Várzea Grande e entregará 50 novas camas... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h57 ) twitter

O Governo de Mato Grosso repassará R$ 15,5 milhões para a modernização do Pronto Socorro de Várzea Grande e entregará 50 novas camas hospitalares para a unidade. As entregas têm o objetivo de melhorar o atendimento em saúde à população do município. O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, estarão presentes no ato oficial de entrega dos equipamentos, que ocorrerá nesta terça-feira (3.6), na Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. Do recurso total, R$ 11,7 milhões são para a reforma do telhado e R$ 3,8 milhões para a compra de novos equipamentos. Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MPs lançam campanha de incentivo ao acolhimento familiar

