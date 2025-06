Governo de MT sedia Dia de Campo com foco na agricultura familiar em Tangará da Serra

Momento MT |Do R7

Tangará da Serra recebeu nesta quarta-feira (11.6) o Dia de Campo – Cadeias de Valor da Agricultura Familiar de Mato Grosso, realizado no Centro Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologias (CRPTT) da Empresa Mato-grossense de Pesquisa e Extensão Rural (Empaer). Com cinco Estações de Difusão do Conhecimento, os participantes puderam conhecer de perto técnicas inovadoras e resultados de pesquisas voltadas às principais cadeias produtivas da agricultura familiar: café, cacau, banana e mandioca.

