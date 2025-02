Governo de MT seguirá investindo para que os 142 municípios possam ter mais autonomia, afirma vice-governador

Durante o Encontro de Prefeitos, realizado nesta terça-feira (18.2) pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), o vice-governador Otaviano Pivetta falou sobre a continuidade do trabalho do Governo do Estado em dar mais autonomia aos municípios e garantir que os prefeitos possam responder com agilidade e eficiência às demandas locais.

