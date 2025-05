Momento MT |Do R7

Governo de MT ultrapassa a marca de 10 mil famílias atendidas pelo Programa SER Família Habitação O Governo de Mato Grosso concedeu 10 mil subsídios por meio do Programa SER Família Habitação de julho de 2023 até a primeira semana...

O Governo de Mato Grosso concedeu 10 mil subsídios por meio do Programa SER Família Habitação de julho de 2023 até a primeira semana de maio de 2025. Segundo dados do programa, foram investidos R$ 172,3 milhões na aquisição de moradias populares, beneficiando pessoas em busca do primeiro imóvel. Cada família contemplada recebeu um aporte de até R$ 20 mil.

