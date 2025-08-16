Governo destaca potência da produção mato-grossense em feira de negócios com 80 países Gigante do agronegócio, Mato Grosso está confirmado para a edição 2025 da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 16h57 ) twitter

Gigante do agronegócio, Mato Grosso está confirmado para a edição 2025 da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), que será realizada de 04 a 06 de setembro, em Goiânia (GO). O objetivo é fortalecer a presença do Estado no mercado internacional, atrair investidores e divulgar suas potencialidades econômicas. O evento é o maior da área no Brasil, com a presença de mais de 200 expositores, embaixadas de 80 países e mais de 50 câmaras de comércio exterior.

