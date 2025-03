Governo deve recompor R$ 14,5 bilhões do Orçamento ao longo do ano O governo deve complementar ao longo do ano os recursos do Orçamento de 2025 em pelo menos R$ 14,5 bilhões para atender ao Programa...

Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share