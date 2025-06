Governo do Estado investe 6,8 milhões em bolsas de iniciação científica para as universidades públicas O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá Fernandes da Silva, Secretário-chefe...

O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá Fernandes da Silva, Secretário-chefe Casa Civil, Fabio Paulino Garcia e o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec, assinaram ontem (05/6), uma cooperação técnica com universidades públicas de Mato Grosso, com um investimento no valor de R$6,8 milhões para a contratação de 820 bolsas de estudos de iniciação científica (IC) para alunos de graduação.

