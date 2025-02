Governo edita MP de emergência e libera R$ 4,178 bilhões para o Plano Safra O governo federal publicou, na noite desta segunda-feira (24.02), em edição extra do “Diário Oficial da União” (DOU), uma medida provisória... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h27 ) twitter

O governo federal publicou, na noite desta segunda-feira (24.02), em edição extra do “Diário Oficial da União” (DOU), uma medida provisória (MP) que autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 4,178 bilhões. O recurso tem como objetivo retomar as linhas do Plano Safra, que estavam paralisadas devido à falta de orçamento.

Para saber mais sobre essa importante medida e suas implicações para o setor agropecuário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

