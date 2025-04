Governo entrega 60 viaturas e 7 caminhões-pipa para municípios do Estado O governador Mauro Mendes entrega, nesta sexta-feira (11.4), 60 viaturas e 7 caminhões-pipa para municípios do interior do Estado....

O governador Mauro Mendes entrega, nesta sexta-feira (11.4), 60 viaturas e 7 caminhões-pipa para municípios do interior do Estado. Os investimentos somam mais de R$ 11,3 milhões, realizados por meio de recursos próprios do Estado e em parceria com o senador Jayme Campos, por meio de emenda parlamentar.

