Governo entrega escrituras definitivas e põe fim à espera de mais de 40 anos de moradores de assentamento O Governo de Mato Grosso entregou, neste sábado (17.5), 84 escrituras aos moradores da Agrovila João Ponce de Arruda em Campo Verde... Momento MT|Do R7 17/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo de Mato Grosso entregou, neste sábado (17.5), 84 escrituras aos moradores da Agrovila João Ponce de Arruda em Campo Verde (a 140 km de Cuiabá), pondo fim a uma espera de mais de 40 anos para os moradores. “É um sonho. Estou na Agrovila desde 1981 e já ajudei muito essa comunidade. Sou grata por estar recebendo hoje este título, é uma realização. Para nós, moradores, é muito gratificante ver a evolução da região. Sinto gratidão por ter vindo nos 80 com o meu pai, que foi um guerreiro”, declarou Maria Malva de Magalhães Carline, moradora da agrovila. Saiba mais sobre essa conquista histórica e a importância da regularização fundiária consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mutirão de limpeza atende toda a extensão da Avenida Contorno Leste

PF prende passageira com cerca de 14 kg de skunk no aeroporto de Manaus/AM

PF prende homem por tráfico internacional de armas e associação criminosa