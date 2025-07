Governo envia reforço policial a Brasnorte; forças de segurança fazem cerco a criminosos O Governo de Mato Grosso encaminhou, no início da tarde desta quinta-feira (31.7), reforço policial para as ações de segurança em Brasnorte...

O Governo de Mato Grosso encaminhou, no início da tarde desta quinta-feira (31.7), reforço policial para as ações de segurança em Brasnorte, onde ocorreu um ataque criminoso a uma agência bancária. A Polícia Militar do município frustrou o plano de fuga dos criminosos e, em conjunto com outras equipes das forças de segurança, já faz cerco aos bandidos.

