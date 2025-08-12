Governo estende prazo para regularização fundiária na Amazônia O editou um decreto que reabre o prazo para renegociação de contratos rurais inadimplentes vinculados à regularização fundiária em... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O editou um decreto que reabre o prazo para renegociação de contratos rurais inadimplentes vinculados à regularização fundiária em terras da União, especificamente na Amazônia Legal e em áreas sob a administração do INCRA. Até então, o artigo 30 do Decreto nº 10.592/2020 estabelecia que beneficiários ou seus herdeiros, envoltos em contratos firmados até 22 de dezembro de 2016, tinham até o fim de 2021 para solicitar renegociação, sob risco de perder a propriedade. A nova norma, declarando vigor imediato, estende esse prazo para até agosto de 2030. Além disso, contempla contratos assinados após 25 de junho de 2009: nesses casos, os beneficiários originais, herdeiros ou adquirentes de boa-fé que ocupam e exploram o imóvel agora têm cinco anos, a partir da publicação do novo decreto (8 de agosto de 2025), para regularizar a situação. Saiba mais sobre as mudanças e como isso pode beneficiar famílias e pequenos produtores rurais no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Começa hoje a maior feira de bioenergia, inovação e sustentabilidade

Agronegócio fecha julho com alta nas exportações: R$ 85 bilhões

Prefeito defende a necessidade de ações que promovam educação financeira desde a infância