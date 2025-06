Governo estreita relações com empresa japonesa que deve ampliar investimento em Mato Grosso O governador Mauro Mendes se reuniu, nesta quinta-feira (12.6), com a trading global Sumitomo Corporation, que já investe em Mato Grosso...

O governador Mauro Mendes se reuniu, nesta quinta-feira (12.6), com a trading global Sumitomo Corporation, que já investe em Mato Grosso e adquiriu a empresa Agro Amazônia, como forma de ampliar seu campo de atuação no Estado. Yujiro Okuni, um dos CEOs do grupo, informou que há interesse da empresa em expandir suas atividades no Estado, pela capacidade de crescimento de Mato Grosso. De acordo com ele, os números de Mato Grosso são promissores e o investimento no setor de bioenergia já está sendo analisado pelo grupo.

