Governo Federal anuncia medidas para combater fraudes no Seguro-Defeso

Os ministros da Pesca e Aquicultura, André de Paula, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, concedem entrevista coletiva nesta quarta-feira, às 16h, para anunciar novas medidas de combate a fraudes e de fortalecimento do controle na concessão do Seguro-Defeso do Pescador Artesanal.

