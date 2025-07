Governo Federal corta recursos e penaliza Cuiabá por falhas da gestão anterior

Momento MT |Do R7

O município de Cuiabá está sendo diretamente penalizado por cortes de recursos federais na área da saúde, provocados por falhas da gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. O Ministério da Saúde suspendeu, no dia 16 de julho, repasses essenciais a unidades de atendimento da capital, como parte de um contingenciamento nacional. No caso de Cuiabá, porém, a perda dos recursos foi agravada por irregularidades técnicas, ausência de produção registrada, obras inacabadas e falta de prestação de contas, todos problemas herdados da antiga administração.

Saiba mais sobre como esses cortes impactam a saúde da população e as ações do prefeito Abilio Brunini consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: