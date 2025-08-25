Governo Federal divulga subvenção econômica de mais de 21 milhões para equalização de preços de feijão cores e feijão-preto da safra 24/25 Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU, desta segunda-feira (25), a Portaria Interministerial nº 24 entre os Ministérios da...

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU, desta segunda-feira (25), a Portaria Interministerial nº 24 entre os Ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa), da Fazenda (MF), do Planejamento e Orçamento (MPO) e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) destinando R$ 21,7 milhões para subvenção econômica, na forma de equalização de preços, para o feijão cores e o feijão-preto, da safra 2024/2025, dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

