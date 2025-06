Governo forma 102 enfermeiros e técnicos para atendimento pré-hospitalar no Samu O Corpo de Bombeiros formou, nesta terça-feira (26.6), 102 enfermeiros e técnicos de enfermagem no posto de soldado-bombeiro para atuar...

O Corpo de Bombeiros formou, nesta terça-feira (26.6), 102 enfermeiros e técnicos de enfermagem no posto de soldado-bombeiro para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Chapada dos Guimarães. São 50 enfermeiros e 51 técnicos em enfermagem aprovados em processo seletivo para contratação temporária, por até 8 anos, pelo Governo do Estado, que passam a atuar no Suporte Básico de Vida (SBV) às vítimas de acidente de trânsito e outros socorros em vias públicas ou domicílios.

