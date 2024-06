Governo investe em infraestrutura em Juruena: obras transformam a cidade

O governador Mauro Mendes vistoriou nesta sexta-feira (28.06) as obras de asfaltamento dos bairros Cidade Alta e Bela Vista em Juruena. As duas obras juntas representam um investimento de R$ 1,3 milhão por parte do Governo de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.