Governo investe R$ 61,4 milhões na construção de três colégios estaduais integrados em Rondonópolis

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), deu início em Rondonópolis, a mais uma etapa do projeto EducAção 10 Anos. Com um investimento de R$ 654 milhões, a meta é melhorar as práticas de ensino e de aprendizagem, além de integrar educação e tecnologia, modernizando os ambientes escolares da rede estadual de ensino.

