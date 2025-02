Governo lamenta falecimento do engenheiro Adilson Domingos dos Reis, presidente da ZPE de Cáceres O Governo de Mato Grosso lamenta a morte de Adilson Domingos dos Reis, aos 76 anos, nesta terça-feira (04.2), em Cáceres. Engenheiro... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 11h08 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h08 ) twitter

O Governo de Mato Grosso lamenta a morte de Adilson Domingos dos Reis, aos 76 anos, nesta terça-feira (04.2), em Cáceres. Engenheiro civil e de segurança no trabalho, Adilson era o presidente da Azpec, a administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres, construída pelo Governo de Mato Grosso. "Recebemos com pesar a notícia do falecimento do senhor Adilson Reis, que foi uma pessoa importante para a história e conclusão da ZPE de Cáceres. Pedimos que Deus seja o conforto e dê forças à família e aos amigos nesse momento difícil diante dessa perda", manifestaram o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes. Adilson deixa a esposa, três filhos e três netos. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.

