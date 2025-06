Governo lança em julho programa de pagamento por conservação no Pantanal O governo de Mato Grosso do Sul inicia, em julho, uma nova etapa de sua política ambiental voltada à proteção do Pantanal, por meio...

O governo de Mato Grosso do Sul inicia, em julho, uma nova etapa de sua política ambiental voltada à proteção do Pantanal, por meio do lançamento do edital dos programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). As ações fazem parte do Pacto pelo Pantanal, criado para valorizar a produção sustentável e a preservação da biodiversidade no bioma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a conservação do Pantanal!

Leia Mais em Momento MT: