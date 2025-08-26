Governo lança licitação para obras no bairro Jardim Mossoró em Cuiabá O Governo de Mato Grosso lançou o edital de licitação para a execução de obras de pavimentação no bairro Jardim Mossoró, em Cuiabá....

O Governo de Mato Grosso lançou o edital de licitação para a execução de obras de pavimentação no bairro Jardim Mossoró, em Cuiabá. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, prevê o asfaltamento de dez ruas, que somam 1,9 quilômetro de extensão, beneficiando diretamente os moradores da região localizada próxima à Avenida Palmiro Paes de Barros e ao Parque Cuiabá.

