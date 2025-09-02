Governo libera R$ 83,5 milhões para combater pragas A Presidência da República liberou R$ 83,5 milhões extras para o Ministério da Agricultura e Pecuária combater pragas e doenças em... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Presidência da República liberou R$ 83,5 milhões extras para o Ministério da Agricultura e Pecuária combater pragas e doenças em animais ou plantas. Para isso, publicou a medida provisória (MP) 1.312/2025 com o crédito extraordinário nesta terça-feira (2). O valor é quase o dobro do autorizado em 2025 para o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que lida com emergências agrícolas e animais. Os recursos se destinam a emergências do tipo, que são declaradas pelo ministério quando há risco de o país ter um surto de doenças já erradicadas ou controladas. Saiba mais sobre como esses recursos serão utilizados e quais pragas estão sendo combatidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas contra ex-companheira

Portal nacional integra informações e amplia eficiência em investigações de pessoas desaparecidas

Alunos de Cuiabá são protagonistas de peça de teatro para educação no trânsito