Momento MT |Do R7

Governo monitora 31 municípios devido às chuvas intensas em Mato Grosso O Governo de Mato Grosso está monitorando, nesta segunda-feira (20.1), 31 municípios atingidos pelas chuvas intensas que caíram no...

O Governo de Mato Grosso está monitorando, nesta segunda-feira (20.1), 31 municípios atingidos pelas chuvas intensas que caíram no estado desde a última semana. Desses, 20 já decretaram situação de emergência (veja a lista no fim da matéria).

Para mais detalhes sobre a situação e as ações do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: