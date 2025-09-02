Governo Municipal consolida entrega das primeiras amostras de solo ao IFMT O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio da Agricultura Familiar, consolidou a entrega das primeiras amostras de solo...

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio da Agricultura Familiar, consolidou a entrega das primeiras amostras de solo ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

Leia Mais em Momento MT: