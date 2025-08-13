Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Governo Municipal discute ações de saneamento e abastecimento de água com comunidades indígenas rurais

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio do Departamento de Agricultura Familiar, promoveu uma reunião com representantes...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio do Departamento de Agricultura Familiar, promoveu uma reunião com representantes das comunidades indígenas rurais para tratar de ações e estratégias voltadas ao abastecimento de água e melhorias sanitárias.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as ações e compromissos da gestão municipal com a saúde e o bem-estar da população indígena no campo!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.